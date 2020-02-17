Jandarma ekiplerinden asayiş uygulaması

Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından jandarma bölgesinde yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs, 39 gram sentetik cannabinoid, 5 gram Jamaika maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 10 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.