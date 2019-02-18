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Jandarma ekiplerinden güven ve huzur uygulaması

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.


Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 4 bin 898 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi. 211 Jandarma personelinin katıldığı uygulamada çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 77 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bin 694 aracın kontrol edildiği uygulamada evrak eksiği bulunan araçlara toplam 14 bin 13 TL para cezası uygulanırken 12 araç ise trafikten men edildi.


Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı.

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