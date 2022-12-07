Jandarma ekiplerinden silah operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gerger ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından R.S., isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 11 adet 9 mm tabanca fişeği, 23 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince silah ve mermiler muhafaza altına alınırken R.S., isimli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.