Jandarma ekiplerinden uyuşturucu baskını: 6 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde uyuşturucuya karşı çalışmalarını aralıksız devam ettiren jandarma ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek belirtilen adrese gitti. Gidilen bölgenin iki farklı noktasında yakalanarak üst araması yapılan E.Ö., Y.C.T., M.Y., K.M., A.T. ve M.Ü. isimli şahısların üzerinde 6 adet extacy uyuşturucu hap ile 18 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken 6 kişi gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.