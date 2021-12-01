Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A., isimli şahsın Kapcami Mahallesinde ikametine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen aramalarda M.A., isimli şahsın evinin çatı kısmına ve yastık kılıfı arasına zulalanmış 525.38 gram kubar esrar ile 124. 71 gram sentetik cannabinoid maddesi ve kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri jandarma ekiplerince muhafaza altına alınırken M.A., isimli şahıs ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.