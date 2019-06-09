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Jandarma görevlileri ebabil kuşunu besleyip doğaya bıraktı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde jandarma görevlilerince bulunan ebabil kuşu bir süre beslendikten sonra yeniden doğaya bırakıldı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde jandarma görevlilerince bulunan ebabil kuşu bir süre beslendikten sonra yeniden doğaya bırakıldı.


Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde yerde hareketsiz yatan ebabil kuşunu gören jandarma ekipleri, kuşu alarak bir süre baktı. Kuşun yorgun ve bitkin olduğunu fark eden jandarma görevlileri kuşa yiyecek ve su vererek kendisine gelmesini sağladı. Milletin hem can hem de mal güvenliği için gece gündüz demeden çalışan jandarma ekipleri, daha sonra kendisine gelen ebabil kuşunu doğaya bırakıldı.

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