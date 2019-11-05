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Jandarma kablo hırsızını yakaladı

Adıyaman’da jandarma ekipleri kablo hırsızlığı yapan şahsı yakaladı.

Adıyaman'da jandarma ekipleri kablo hırsızlığı yapan şahsı yakaladı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Harmanlı beldesi Yaylacık köyü yolu istikametinde Türk Telekom'a ait 80 metre uzunluğunda RL kablosunun çalınması ihbarının alınması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli M.Ö. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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