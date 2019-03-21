Jandarma kaçak akaryakıt ele geçirdi

Jandarma ekiplerinin kontrol ve denetimler esnasında Adıyaman il merkezinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda 205 bin 882.6 litre motorinin faturasız olarak akaryakıt istasyonundaki yeraltı tankına boşaltıldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri söz konusu akaryakıt istasyonuna yasal işlem yapılarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumana sevk edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı olarak kaçakçılıkla etkin mücadeleye devam edeceği belirtildi.