Jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor

Jandarma ekipleri özellikle Adıyaman, Kahta ve Samsat ilçelerinde Atatürk Baraj sahilinde kontrolleri sıkılaştırdı. Balık avı yasağının başlamasının ardından Kızılcapınar Mevkiinde Baraj Gölü çevresinde sürücülüğünü E.A isimli şahsın yaptığı aracın bagaj kısmında 150 metre uzunluğunda ağ, 3 çuval içerisinde boyları (40/63cm) arasında değişen toplam ağırlığı 75 kilogram olan 32 adet sazan ve şabut balığı, şişme bot ele geçirdi.

Ele geçirilen ürünler Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. E.A isimli şahsa 1bin 635 lira idari para cezası uygulandı.