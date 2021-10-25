İhlas Haber Ajansı

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Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmadı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığa gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler Gölbaşı Savran köyünde izinsiz kazı yapan M.G., A.D., A.G ve Ö.G. isimli şahıslar kazı yaptıkları alanda suç üstü yakaladı. Kazı alanında 2 adet kazma, 1 adet demir murç, 1 adet balyoz, 1 adet kürek ele geçirildi.


Şüpheliler ile ilgili adli işlemler devam ediyor.

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