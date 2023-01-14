Jandarma kaçak sigara ele geçirdi

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan tırda yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yol emniyet ve kontrol noktasında durdurulan bir tırda arama yaptı.

Yapılan aramada M.Ç. isimli şahsa ait 100 paket yurda kaçak yollarla sokulmuş bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.