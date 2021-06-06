Jandarma kenevir bitkisi ele geçirdi

Adıyaman'dan Kahta ilçesinde jandarma ekipleri 561 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde Karadut köyünde ikamet eden Z.A.S. isimli şahsın ev arazi, bağ ve bahçesinde kenevir bitkisi ekildiği bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Şahsa ait ev, arazi, bağ ve bahçesinde yapılan aramalarda 561 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri imha edildi.

Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.