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Jandarma makaron ve ilaç ele geçirdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri makaron, doldurulmuş tütün ve reçetesiz ilaç ele geçirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri makaron, doldurulmuş tütün ve reçetesiz ilaç ele geçirdi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde planlı ve titiz çalışmasıyla bakkallara bandrolsüz ve faturasız makaron ile reçetesiz ilaç getirileceği bilgisi alındı.


Jandarma yol kontrol devriye faaliyeti esnasında sürücülüğünü N. A.Y.'nin yaptığı araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde 96 karton makaron, 262 paket doldurulmuş tütün, 262 kutu reçetesiz ve faturasız ilaç ele geçirildi.


Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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