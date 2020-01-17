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Jandarma mesleği tanıtılıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarma mesleğini tanıtıyor.


Jandarma ekipleri daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak, trafik güvenliği eğitimini ve Jandarma Teşkilatını okul çağındaki çocuklara anlatarak bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla etkinliklerini sürdürüyor.


Jandarma Trafik ve Asayiş Timleri Merkez İlçe Eğlence Fabrikası Anaokulu ve Gölbaşı İlçesi Balkar Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler ziyaret edildi.


Trafik dedektifleri ve meslek tanıtımı faaliyetleri kapsamında çocuklara jandarma mesleği ve trafik kurulları anlatıldı. Burada jandarmanın uzman köpeğine öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

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