Jandarma patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Kahramanmaraş'ta toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde yapımında kullanılan maddeler ile yaşam malzemesi bulundu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda elde edilen bilgiler çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahramanmaraş kırsalında, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de verdiği destek ile operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen noktada toprağa gömülü vaziyette patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile bir kısmı yaşam malzemeleri olan eşyalar ele geçirildi.

Olayla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar genişleyerek devam ediyor.