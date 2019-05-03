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Jandarma ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada 1 adet tabanca ve 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Adıyaman'ın Kahta İlçesine bağlı Alidam Köyünde M.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar bulundurduğunun belirlenmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.K. isimli şahsın evinde arama yapıldı.


Yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet şarjör, 144 adet mermi ve 200 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler ile birlikte M.K. isimli şahıs adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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