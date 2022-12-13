İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma sahte alkol ele geçirdi

Adıyaman’da jandarma ekipleri bir şahsın evinde ve işyerinde 109 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Adıyaman'da jandarma ekipleri bir şahsın evinde ve işyerinde 109 litre kaçak alkol ele geçirdi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte alkol operasyonu yaptı. A.D. isimli şahsın ev ve işyerinde yapılan aramada şişelenmiş vaziyette toplam 109 litre kaçak sahte alkol ele geçirildi.


Şüpheli hakkında adli işlemler adli makamlar kontrolünde devam ederken konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.