İhlas Haber Ajansı

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Jandarma sahte içki ele geçirdi

Adıyaman’da jandarma ekipleri yaptıkları yol uygulamasında 15 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirdi.

Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları yol uygulamasında 15 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirdi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kayaönü Tekpınar yol ayrımında bulunan yol emniyet ve kontrol noktasında bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada A.M. isimli şahsa ait cam şişe içerisinde 15 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirildi.


Şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.

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