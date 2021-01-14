Jandarma sahte temizlik ürünleri ele geçirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri yüklü miktarda sahte temizlik ürünü ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ile Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma ile Siber Suçla Mücadele Kısım Amirliğince sosyal medya üzerinde araştırma yapıldı.

Yapılan araştırma neticesinde 1 şüpheli şahsın Gaziantep, Adana ve Mersin illerinden temin ettiği ve sahte olduğu değerlendirilen çamaşır deterjanı, şampuan gibi temizlik ürünlerini Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine getirerek kiraladığı depodan, toptan veya perakende olarak sosyal medya üzerinden sattığı tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden iş yerinde yapılan aramada 2 bin 375 kilo değişik marka ve ebatlarda toz çamaşır deterjanı, bin 562 litre değişik marka ve ebatlarda sıvı deterjan, bin 308 litre değişik marka ve ebatlarda şampuan, 145 kilo sabun ele geçirildi.

Şüpheli ile ilgili adli işlemler devam ediyor.