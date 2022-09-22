İhlas Haber Ajansı

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Jandarma, sigara hırsızlarını yakaladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde işletmeden sigara çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde işletmeden sigara çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.


Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana geldi. Hırsızlar bir iş yerinden sigara çaldı. Olay ile ilgili Besni İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan planlı ve titiz çalışma yaptı. Jandarma ekipleri daha önceden başka bir hırsızlık olayı şüphelisi olduğu değerlendirilen M.Y. ile yanında bulunan F.S., Ö.V. isimli şahıslar Adıyaman İl Merkezinde bulunan bir işletmeye çalmış oldukları 136 paket sigarayı satmaya çalıştıkları esnada suç üstü yakalandı.


Şüpheliler ile ilgili adli işlemler sürüyor.

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