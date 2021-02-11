Jandarma silah ele geçirdi

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yol kontrol devriye faaliyeti esnasında sürücülüğünü H.E. isimli şahsın yaptığı araçta kontrol yapıldı.

Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet namlusu kısmen açılmış atım yatağı kesilerek oynama yapılan kurusıkıdan çevirme tabanca, 14 adet tabanca fişeği ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.