Jandarma silah ele geçirdi

Adıyaman'da jandarma ekipleri silah ticareti yapan bir kişinin evinde yaptığı aramada çok sayıda silah ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, silah ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine sıkı takip ve titiz çalışma neticesinde bir şahsın evinde arama yapıldı. M.T. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 adet seyyar dipçikli kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet kaleşnikof tüfeği şarjörü, 125 adet 7.62 mm çapında dolu kaleşnikof fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 94 adet 9 mm. tabanca fişeği, 56 adet 7.65 mm. tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet 30 cm. hançer ve 1 adet 88 cm. kılıç ele geçirildi.

Olayın şüphelisi adli makamlar tarafından yapılan işlemlere müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.