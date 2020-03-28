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Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyonlar ve uygulamalar ile suçlulara göz açtırmıyor.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalanarak, bu şahıslardan 17'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütünün kış üslenmesi için hazırlanan sığınakta yaşam malzemesi ele geçirilerek imha etti. Terör propagandası yapan 1 şahıs adli makamlara sevk edildi.


Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 7 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 14 gram uyarıcı metamfatamin maddesi, 2 gr kubar ele geçirilirken, 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Kaçak kazı ile ilgili 4 operasyon icra edilmiş olup, 17 şahıs adli makamlara sevk edildi.


Ayrıca asayiş uygulamalarında 15 hırsızlık olayı faili olan 12 şahıs suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

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