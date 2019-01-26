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Jandarma tarihi eser ele geçirdi

Adıyaman’da jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda çeşitli dönemlere ait 7 adet pipo obje ele geçirdi.

Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda çeşitli dönemlere ait 7 adet pipo obje ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Adıyaman Merkez Gözebaşı Köyü Zor Mezrasında ikamet eden K.B. ve İ. B. isimli şahısların kendilerine ait ev ve eklentilerinde tarihi eser bulundurduğu ve müşteri aradıklarını tespit etti.


K.B. ve İ.B. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda Osmanlı Dönemi ve önceki dönemlere ait 7 adet pipo adlı toprak ve kaya obje ele geçirildi.


Şahıslar sorgulanmak üzere göz altına alındı.

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