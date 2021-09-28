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Jandarma tarihi eser ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişiye yönelik yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışma neticesinde Adıyaman merkeze bağlı Tecir köyünde ikamet eden A.E. isimli şahsın ikametinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve satmak için müşteri aradığı tespit edildi.


Jandarma ekipleri şahsın ikametinde yaptığı aramada 1 adet tarihi bilezik, 2 adet 7-8 santim uzunluğunda tarihi insan figürü, 2 adet tarihi hayvan figürü, 2 adet tarihi özelliği bulunan insan yüzü figürü, 1 adet tarihi özelliği bulunan hayvan kafası figürü ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemeler Adıyaman Müze Müdürlüğü teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.

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