Jandarma uygulamasında uyuşturucu ve kaçak sigaralar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin asayiş uygulamaları kapsamında yapılan denetimler ve çalışmalar sonucunda faili meçhul olan 3 hırsızlık olayı aydınlatılırken çeşitli suçlardan aranan 18 kişi ise yakalandı. Jandarma ekipleri aynı zamanda yine uygulamalar kapsamında 7 gram sentetik cannabinoid uyuşturucu maddesi, 18 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 80 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 18 kişiden bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.