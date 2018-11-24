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Jandarma uyuşturucu madde ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçtan esrar madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen bir araç Kahta-Siverek Karayolu Nissibi Köprüsü üzerinde takibe alınarak, Narince Jandarma Karakolu uygulama noktasında durduruldu.


M.K isimli şahsın sevk ve idaresindeki aracın uzman ekipler ve Balım isimli narkotik köpek tarafından yapılan aramasında, aracın motor kısmına zulalanmış şekilde 2 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. M.K isimli şahıs gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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