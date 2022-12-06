Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Jandarma ekipleri Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 1 kilo 520 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Jandarma ekipleri Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1 kilo 520 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden A.D. isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği ve evinde satışa hazır vaziyette kubar esrar bulundurduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenledi.
Şahsın evinde yapılan aramada 2 çuval içerisinde bin 520 gram ağırlığında kubar esrar ele maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.