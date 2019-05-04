Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadelede çalışmalarını sıklıkla yürüten il jandarma komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesinde devriye attıkları esnada durumundan şüphelendiği O.B., isimli şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında 10 gram ağırlığında uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddesine jandarma ekiplerince el konulurken, şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.