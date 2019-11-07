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Jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Adıyaman’da jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Adıyaman'da jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 50 gram sentetik cannabinoid maddesi, 5 adet extacy hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet sustalı bıçak, 1 adet döner bıçağı ele geçirildi.


Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5 şahıs, tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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