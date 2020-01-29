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Jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ve silah ele geçirdi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmalarında Kahta ilçesi Tütenocak köyünde ikamet eden M.Y. isimli şahsın köyde bulunan gençlere uyuşturucu madde sattığı bilgisinin alınması üzerine şahsın evinde arama yapıldı.


Jandarma ekipleri yaptıkları aramada 6.5 kilo bonzai olduğu değerlendirilen slaj üzerine enjekteli malzeme, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve el yapımı 65 kilo şarap ele geçirildi. M.Y. isimli şahıs adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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