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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 10 gözaltı

Adıyaman’da jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerde üzerinde uyuşturucu bulunan 10 kişiyi gözaltına alındı.

Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerde üzerinde uyuşturucu bulunan 10 kişiyi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesinde durumundan şüphelendikleri 6 kişinin GBT sorgulamasını ve üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan üst aramalarında 37 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yine aynı bölgede yapılan denetimlerde ise şüpheli görülen 4 kişi durdurularak üst aranması yapıldı. 4 kişinin üzerinden 3 paket halinde 17 gram esrar ele geçirildi.



Toplam ele geçirilen 54 gram esrar maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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