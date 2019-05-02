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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele vermeye devam ediyor.


Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde gece saatlerinde devriye kontrolü gerçekleştiren jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği O.A., ile Y.A'nın üst araması ve GBT sorgulamasını yaptı. Her iki şüphelinin yapılan üst aramasında 12 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken her iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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