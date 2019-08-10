Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Ahmethoca köyü Tümrüz Tepe mevkiinde şüpheli 3 şahsın üzerinde arama yapan jandarma ekipleri 2 adet kağıt parçası içerisinde 14 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirdi.

Ziyaret Payamlı köyü Beşpınar Marina Mesire alanı mevkiinde şüpheli 4 şahsın ve şahısların yanında bulunan otomobilde yapılan aramada 2 adet kağıt ve poşet parçası içerisinde 32 gram ağırlığında toz esrar maddesi ele geçirdi.

Yine Ziyaret Ppayamlı köyü, Beşpınar Marina Mesire alanı mevkiinde şüpheli 2 şahıs ve yanlarında bulunan otomobilde yapılan aramada 2 adet kağıt parçası içerisinde yaklaşık 3 gram toz esrar maddesi ve 4 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında göz altına alınan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.