İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Adıyaman İl Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışmasında, uyuşturucu kullananlara geçit vermiyor.


Ahmethoca köyü Tümrüz Tepe mevkiinde şüpheli 3 şahsın üzerinde arama yapan jandarma ekipleri 2 adet kağıt parçası içerisinde 14 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirdi.


Ziyaret Payamlı köyü Beşpınar Marina Mesire alanı mevkiinde şüpheli 4 şahsın ve şahısların yanında bulunan otomobilde yapılan aramada 2 adet kağıt ve poşet parçası içerisinde 32 gram ağırlığında toz esrar maddesi ele geçirdi.


Yine Ziyaret Ppayamlı köyü, Beşpınar Marina Mesire alanı mevkiinde şüpheli 2 şahıs ve yanlarında bulunan otomobilde yapılan aramada 2 adet kağıt parçası içerisinde yaklaşık 3 gram toz esrar maddesi ve 4 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında göz altına alınan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.