İhlas Haber Ajansı

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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir şahsın ev, işyeri ve aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir şahsın ev, işyeri ve aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahta ilçesinde M.D. isimli şahısta uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti.


Jandarma ekiplerinin planlı ve titiz çalışma sonucunda şahsın ev, araç ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 74,73 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Şahıslarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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