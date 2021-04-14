Jandarma uzun namlulu silah ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahısta uzun namlulu silah olduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. B.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 adet seyyar dipçikli kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet kaleşnikof tüfeği şarjörü, 310 adet 7.62 mm çapında dolu kaleşnikof fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayın şüphelisi adli makamlar tarafından yapılan işlemlere müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.