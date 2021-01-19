İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı

Adıyaman’da jandarma ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı.

Adıyaman'da jandarma ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler önleyici kolluk görev esnasında Ortaca köyünde yaban hayvanlarının yoğun kar ve kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanmaları sebebiyle doğaya yem bıraktı.


Jandarma ekipleri kar kalınlığının yoğun olduğu bölgelere kuru ot ve saman bırakarak yaban hayvanlarını yalnız bırakmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.