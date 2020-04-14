Jandarma yaşlı kadının bahçesini sürdü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri korona virüs nedeniyle evinden çıkmayan 67 yaşındaki kadının bahçesini sürdü.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü kişilerin günü birlik işlerini güvenlik güçleri yapıyor. Bunlara son örnek ise Adıyaman'ın Şambat beldesinden geldi. 156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak yardım talebinde bulunan Fatma Gençer'in yardımına ekipler yetişti. Jandarma görevlisi traktöre binerek yaşlı kadının 5 dönümlük bahçeyi sürdü. Yaşlı kadının bahçesine bostan ekeceği öğrenildi.