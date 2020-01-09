Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

Jandarma ekipleri Trafik Dedektifleri ve Meslek Tanıtımı faaliyetleri kapsamında Dahi Çocuk Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Trafik ekipleri 4, 5 ve 6 yaşlarındaki 100 çocuk ile gerçekleştirdiği interaktif trafik güvenliği eğitimleri verdi.

Kurucu Okul Müdürü Tekin Binzet, “Daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak ve Jandarma Teşkilatını okul çağındaki çocuklara anlatarak bilinçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla, Jandarma personeli arkadaşlarımız Dahi Çocuk Anaokulu öğrencilerimiz ile keyifli bir program gerçekleştirdi. Amacımız çocuklara farklı meslekleri tanıtmak. Bu proje kapsamında okulumuza gelen jandarma ekipleri çocuklarımıza trafik ve uymaları gereken kuralları öğretirken gelecekte jandarmaya karşı gönüllerinde olumlu iz bırakarak, suç ve suçlunun karşısında olmalarını sağlamak ve en önemlisi suçlu olmanın ne kadar kötü bir durum olduğunu öğrenmelerine katkı sağlıyoruz. Bu arada eğitimli Jandarma köpeği Badem ile tanışan çocukların mutluluğu gerçekten görmeye değerdi” dedi.