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Jandarmadan güven ve huzur uygulaması

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güven ve huzur uygulaması yapıldı.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada 289 askeri personel yer alırken 3 bin 439 kişinin kimlik bilgisi sorgusu ve üst aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uygulama kapsamında bin 128 adet araç didik didik aranırken bir araç içerisinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evrak eksiği bulunan araçlara ise toplam 3 bin 186 TL para cezasının da kesildiği öğrenildi.


Jandarma ekiplerinin gerçekleştirmiş oldukları uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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