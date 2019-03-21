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Jandarmadan ‘Güven ve Huzur' uygulaması

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Güven ve Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.


Adıyaman'da ki uygulamaya 224 personel katıldı. Uygulamada 5 bin 49 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli şahıs ve hırsızlık, gasp suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.


Ayrıca uygulamalarda bin 385 araç kontrol edilerek, 5 bin 382 TL idari para cezası uygulanarak, 3 araç trafikten men edildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu bildirildi.

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