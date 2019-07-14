İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan ‘güven ve huzur' uygulaması

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘güven ve huzur’ uygulaması gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘güven ve huzur' uygulaması gerçekleştirdi.


Jandarmanın uygulamasına 227 personel katılırken, 4 bin 303 kişinin sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.


Ayrıca uygulamada bin 586 araç sorgulanırken, 5 bin 575 TL idari para cezası uygulandı ve 6 araç trafikten men edildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.