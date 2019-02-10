İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 2 bin 43 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 291 Jandarma personelinin katıldığı uygulamalar kapsamında kimlik kontrolü yapılan 2 bin 43 kişiden 27'si haklarında çeşitli suçlardan çıkan yakalanma kararı nedeniyle gözaltına alındı.


Uygulamada, 868 araç kontrol edilirken evrak eksiği bulunan araçlara toplam 4 bin 388 TL para cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu da vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.