Jandarmadan huzurlu parklar denetimi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından parklarda ve okul önlerinde denetimler yapıldı.

Gölbaşı ilçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından ilçe merkezi, Harmanlı, Belören ve Çatalağaç köylerindeki okullarda huzurlu parklar ve okul önlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde okul önleri, müştemilat ve çevresindeki parklarda yapılan uygulamalar sayesinde, uyuşturucu madde kullanımı ile satışının engellenmesine ve öğrencilerin güvenli ortamda eğitim almasına büyük katkı sağlanıyor. Parklarda uyuşturucu satışı ve kullanımını engellemek ve parkların herkes tarafından rahatça kullanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçları da denetlendi. Denetimlerde evrak eksiği olan araçlara cezai işlem yapıldı.