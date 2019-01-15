Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Jandarma sorumluluk bölgesinde eğitim öğretim gören öğrencilere ‘trafik dedektifleri' programı kapsamında eğitimler verildi.

Eğitimlerde öğrencilere trafik kazalarının sebepleri, trafikte sorumlu davranma, trafik kurallarına uymayanları uyarma, trafik kurallarına uyma bilinci, güvenli yaya davranışları, okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanmanın önemi, güvenli bisiklet kullanımı ve trafik çevre bilinci konularında bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler bilgilendirme faaliyetinin çok faydalı ve verimli olduğunu dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.