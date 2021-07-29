Jandarmadan silah operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde bulunan N.K., isimli bir şahsın ikametine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet tabanca fişeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 55 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mermilere jandarma ekiplerince el konulurken N.K., isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.