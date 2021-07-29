İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan silah operasyonu: 1 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamete yapılan silah operasyonunda uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde bulunan N.K., isimli bir şahsın ikametine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet tabanca fişeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 55 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mermilere jandarma ekiplerince el konulurken N.K., isimli şahıs gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.