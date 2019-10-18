Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tut ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yapılan çalışmalar kapsamında Tut ilçesi Çiftlik-Akçabel Karayolunda durdurulan bir otomobil içerisinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 2 adet sikke, 1 adet balta, 1 adet gürz, 1 adet çekiç başı, 1 adet kama ve 1 adet kılıf ele geçirildi. Tarihi eserlere jandarma ekiplerince el konulurken otomobilde bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.