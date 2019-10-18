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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tut ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yapılan tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tut ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yapılan çalışmalar kapsamında Tut ilçesi Çiftlik-Akçabel Karayolunda durdurulan bir otomobil içerisinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 2 adet sikke, 1 adet balta, 1 adet gürz, 1 adet çekiç başı, 1 adet kama ve 1 adet kılıf ele geçirildi. Tarihi eserlere jandarma ekiplerince el konulurken otomobilde bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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