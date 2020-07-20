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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son 1 haftada jandarma bölgelerinde yaptıkları denetimler esnasında Y.K., S.B., A.Y. F.T., İ.B., B.B., isimli kişiler üzerinden tütüne enjekte edilmiş 15 gram bonzai maddesi, O.Y, M.T., M.B., isimli 3 kişinin üzerinden 5 gram bonzai ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yine durumlarından şüphelenilerek durdurulan F.A., T.A., ve H.A., isimli 3 kişi üzerinden 2 gram toz esrar, tütün içerisine enjekte edilmiş 24 gram bonzai ve bir afet uyuşturucu içiminde kullanılan kova, A.E., isimli kişi üzerinden ise 8 gram kubar esrar maddesi, H.K., H.H., D.C., E.L., M.T., E.K.,T.K., S.V., M.K., E.K., ve A.K., isimli kişiler üzerinden ise 32 gram esrar maddesi ele geçirildi. 94 Gram 5 uyuşturucu hapın ele geçirildiği denetimlerde toplam 26 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Jandarma ekiplerinin uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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