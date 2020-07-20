Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son 1 haftada jandarma bölgelerinde yaptıkları denetimler esnasında Y.K., S.B., A.Y. F.T., İ.B., B.B., isimli kişiler üzerinden tütüne enjekte edilmiş 15 gram bonzai maddesi, O.Y, M.T., M.B., isimli 3 kişinin üzerinden 5 gram bonzai ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yine durumlarından şüphelenilerek durdurulan F.A., T.A., ve H.A., isimli 3 kişi üzerinden 2 gram toz esrar, tütün içerisine enjekte edilmiş 24 gram bonzai ve bir afet uyuşturucu içiminde kullanılan kova, A.E., isimli kişi üzerinden ise 8 gram kubar esrar maddesi, H.K., H.H., D.C., E.L., M.T., E.K.,T.K., S.V., M.K., E.K., ve A.K., isimli kişiler üzerinden ise 32 gram esrar maddesi ele geçirildi. 94 Gram 5 uyuşturucu hapın ele geçirildiği denetimlerde toplam 26 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.