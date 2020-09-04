İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda 336 kök kenevir bitkisi ile 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi.


Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca köyü Bahçe mezrasında ikamet eden üç şüpheli şahsın bahçelerinde kenevir ektikleri bilgisi alınması üzere jandarma ekipleri harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların bahçelerinde yapılan arama neticesinde 336 adet kenevir bitkisi ve 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.