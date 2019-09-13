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Jandarmanın durdurduğu şahıslardan eroin çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan iki şahsın üzerinden eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan çöplük civarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği A.F., ile K.S'yi durdurdu. Şahısların yapılan üst aramalarında 10 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak A.F., ile K.S., ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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